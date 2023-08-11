Заказчика и исполнителей убийства в Арыси задержали полицейские

Троих человек задержали по подозрению в убийстве в Арыси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Туркестанской области задержаны трое подозреваемых, один из которых - заказчик, двое - исполнители, в совершении особо тяжкого преступления в Арыси", - сообщили в МВД.

Напомним, 5 августа неизвестные проникли на территорию строящегося дома и из неустановленного оружия застрелили хозяина строения и его знакомого, ещё двое мужчин доставлены в больницу.

Факт зарегистрирован по статье 99 УК РК - "Убийство", начато досудебное расследование. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного задержания. У них изъяты ружьё "Сайга", обрез гладкоствольного ружья 12 калибра, мотоцикл и маски.