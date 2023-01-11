Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассчитывает получить официальный комментарий Астаны об установке "юрты несокрушимости" при участии МИД РК в Буче, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт МИД РФ.

Захарова обратила внимание казахстанского МИД на распространяемые в интернете сообщения об установке в Буче в Киевской области "юрты несокрушимости". По её словам, утверждается, что это было сделано якобы при участии МИД РК.

"Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в Интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чём. Оснований не доверять близким партнёрам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего "раскручивания" этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнёрству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - говорится в ответе Захаровой.

Отметим, что информация об установке "юрты несокрушимости" в Украине появилась в начале января. Как сообщил в Facebook депутат украинского парламента Сергей Нагорняк, проект стал возможным благодаря бизнесменам из Казахстана и представителям казахской диаспоры в Украине.