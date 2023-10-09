Задержан сват убитого криминального авторитета Камчы Кольбаева

В Бишкеке задержан бывший депутат парламента Турсунтай Салимов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Задержание проводили сотрудники государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Турсунтаю Салимову вменяют статью 261 "Создание организованной группы или участие в ней" Уголовного кодекса Кыргызской республики.

Турсунтай Салимов приходится сватом криминальному авторитету Камчы Асанбеку (Кольбаеву), которого убили 4 октября в Бишкеке в ходе спецоперации. Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено его местонахождение в одном из ресторанов Бишкека.

По данным ГКНБ Кыргызстана, Асанбек, игнорируя требования сотрудников ГКНБ, оказал вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия. Сотрудники спецподразделения ГКНБ открыли ответный огонь на поражение. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть Асанбека на месте от полученных пулевых ранений.

Камчыбек Асанбек — уроженец Иссык-Кульской области. Он считался криминальным авторитетом — "смотрящим" Кыргызстана. По данным СМИ, Камчыбек Асанбек коронован в Москве в 2008 году Иваньковым по кличке "Япончик" и "Дедом Хасаном". Решением судов полностью оправдан и реабилитирован перед законом.

В то же время в настоящее время проводится доследственная проверка по заявлениям граждан в отношении Асанбека по факту его причастности к организации убийства лидера преступной группировки Чынгыза Джумагулова (криминальное прозвище Доо).

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев предупредил приближённых убитого криминального авторитета о наказании в случае принятия противозаконных действий и заявил, что в стране не будет никаких "воров в законе", лидеров ОПГ и группировок.