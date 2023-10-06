В Кыргызстане теперь не будет "воров в законе" и лидеров ОПГ — глава ГКНБ

В Кыргызстане во время задержания убит криминальный авторитет Камчы Асанбек (Кольбаев), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Sputnik Кыргызстан".

"Было установлено местонахождение Камчыбека Асанбека в ресторане "Блондер Паб". Тот, игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия. Сотрудники спецназа ГКНБ открыли ответный огонь на поражение. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия, врачи констатировали смерть Асанбека от полученных ранений на месте. Жертв и пострадавших из числа сотрудников ГКНБ и гражданских лиц нет", — говорится в сообщении ГКНБ Кыргызстана.

ГКНБ сообщает, что расследуется несколько уголовных дел в отношении активных ОПГ и их лидеров по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере. Также проводится доследственная проверка по заявлениям граждан в отношении Кольбаева по факту его причастности к организации убийства лидера преступной группировки Чынгыза Джумагулова (криминальное прозвище Доо).

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился с предупреждением к приближённым Камчы Кольбаева. Он предупредил о жёстком наказании тех, кто "поднимет голову против общества и начнёт предпринимать какие-то противозаконные действия".

"Отныне в нашей стране не будет никаких "воров в законе", никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Тех, кто собирается создать новых воров, новых лидеров, будем наказывать жёстко, по закону. Мы помним годы, когда одни криминальные авторитеты сменяли других, создавали ещё большие группировки и контролировали общество. Теперь такого не будет. Если криминалитет поднимет голову, мы снесём её", — сказал Ташиев.

Он добавил, что у команды президента есть политическая воля, чтобы установить порядок и законность в стране.