Криминального авторитета Камчы Кольбаева убили в Бишкеке

В ходе спецоперации в Бишкеке убит криминальный авторитет Камчы Кольбаев (Камчыбек Асанбек). Информацию подтвердили в ГКНБ Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Камчыбек Кольбаев считался криминальным авторитетом - "смотрящим" Кыргызстана. По данным СМИ, коронован в Москве 23 апреля 2008 года лично Иваньковым по кличке Япончик и Дедом Хасаном. Является уроженцем Иссык-Кульской области. Решением судов полностью оправдан и реабилитирован перед законом.

В ГКНБ сообщили, что органами национальной безопасности на постоянной основе ведется работа по борьбе с организованной преступностью и принятию мер по искоренению влияния криминалитета на различные сферы жизнедеятельности республики. В рамках проводимой работы расследуется ряд уголовных дел в отношении активных членов организованных преступных групп и их лидеров по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере.

Также проводится доследственная проверка по заявлениям граждан в отношении Асанбека по факту его причастности к организации убийства лидера противоборствующей преступной группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо.

4 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Камчыбека Асанбека в ресторане "Блондер Паб" на улице Ибраимова в Бишкеке, где он, игнорируя требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сотрудниками спецподразделения ГКНБ был открыт ответный огонь на поражение.

По данному факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по ст. 261 ч.1, ст. 267 ч. 2 и ст. 37 и 122 ч. 2 п.п. 4, 18 УК КР ("Создание организованной преступной группы", "Незаконный оборот оружия", "Покушение на убийство"), проводятся неотложные следственные действия, врачами констатирована смерть Асанбека на месте от полученных пулевых ранений, жертв и пострадавших из числа сотрудников ГКНБ и гражданских лиц нет.

ГКНБ также будет дана юридическая оценка действиям всех причастных к данному факту представителей группировки Асанбека.