Забеги в противогазах в городах Казахстана устроила партия "Байтақ"

Фото: пресс-служба штаба партии "Байтақ"

Партия "Байтақ" в воскресенье дала старт недельному зелёному марафону "Таза өмір – Чистая жизнь". Участие в нём приняли жители городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, экоактивисты, сторонники и члены партии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу штаба партии.

Участники марафона в противогазах совершили пробежки по паркам Астаны, Алматы и Темиртау.

Акция была направлена на призыв к снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от промышленных предприятий, так как людям, живущих в крупных промышленных городах, приходится дышать воздухом, перенасыщенным вредными и токсичными веществами, что влияет на здоровье человека. А также к переходу частного сектора с угольного топлива на природный газ и использованию возобновляемых источников энергии.

"Сегодня мы сняли противогазы, чтобы говорить с народом о проблемах, которые душат наше общество! —сказал Азаматхан Амиртай.— Эта акция – это символ надежды на чистый вдох, чистые выборы и на чистую политику".

Как отметил Азаматхан Амиртай этот марафон будет идти всю неделю во всех регионах страны.

В Парке Первого президента в Алматы эстафету приняли кандидат в Мажилис по партийному списку Арман Кашкинбеков и члены городского штаба Алматы. А в городском парке Темиртау — кандидат по партийному списку Айтуар Туганбеков и местные активисты.

Фото: пресс-служба штаба партии "Байтақ"

Напомним, "Казахстанская партия зеленых "Байтақ" была зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2022 года.

Председатель партии — член Национального курултая при Президенте РК Азаматхан Амиртаев.

Выборы в Мажилис и маслихаты назначены на 19 марта. В субботу в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины.