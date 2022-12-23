За сутки в Казахстане у 271 человека диагностирована коронавирусная инфекция

Фото: BaigeNews.kz/Chursinov Artem

В Казахстане за сутки выявили 271 случай заражения COVID-19, ещё пять граждан обратились за помощью с симптомами коронавирусной пневмонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

По состоянию на 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2523 человек (2 399+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находятся 333 пациента, лечение на дому получают 2 190 пациентов.

В тяжёлом состоянии находятся 14 казахстанцев, состояние ещё четырёх пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату ИВЛ подключены два человека.