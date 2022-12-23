open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • За сутки в Казахстане у 271 человека диагностирована коронавирусная инфекция
BaigeNews.kz/Chursinov Artem Сегодня, 08:52
375
Сегодня, 08:52
375
Фото: BaigeNews.kz/Chursinov Artem

За сутки в Казахстане у 271 человека диагностирована коронавирусная инфекция

В Казахстане за сутки выявили 271 случай заражения COVID-19, ещё пять граждан обратились за помощью с симптомами коронавирусной пневмонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

По состоянию на 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2523 человек (2 399+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находятся 333 пациента, лечение на дому получают 2 190 пациентов.

В тяжёлом состоянии находятся 14 казахстанцев, состояние ещё четырёх пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату ИВЛ подключены два человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:52
375
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх