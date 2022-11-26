open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

cheremuha.com Сегодня, 08:32
129
Сегодня, 08:32
129
Фото: cheremuha.com

За сутки коронавирусом заразился 131 казахстанец

Минздрав обновил информацию о суточной заболеваемости казахстанцев. По данным ведомства, за последние сутки COVID-19 заразился 131 житель страны, передаёт BaigeNews.kz. 

Днём ранее речь шла о 139 заболевших в сутки.

На 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 908 человек, из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне — 777.

Шестеро пациентов — в тяжелом состоянии, двое — в состоянии крайней степени тяжести и один пациент на аппарате ИВЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#коронавирус #статистика #Минздрав #COVID-19
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:32
129
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх