За сутки коронавирусом заразился 131 казахстанец

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Минздрав обновил информацию о суточной заболеваемости казахстанцев. По данным ведомства, за последние сутки COVID-19 заразился 131 житель страны, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 139 заболевших в сутки.

На 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 908 человек, из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне — 777.

Шестеро пациентов — в тяжелом состоянии, двое — в состоянии крайней степени тяжести и один пациент на аппарате ИВЛ.