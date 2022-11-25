COVID-19 за сутки заразились 139 казахстанцев - Минздрав

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По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане за сутки коронавирусом заразились 139 человек. Всего с начала пандемии лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию в стране у 1 396 204 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 854 человека (–706+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 122 пациента, на амбулаторном уровне – 732 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.