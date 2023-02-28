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  • За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура
polese.by Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15
251
Фото: polese.by

За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре Казахстана напомнили гражданам, какое наказание последует за сбыт наркотических и психотропных веществ, передает BaigeNews.kz. Незаконный оборот наркотиков остается одним из распространенных преступлений.

"В последние годы в Казахстане в незаконном обороте появились новые наркотические средства, ранее не встречавшиеся и, как  правило, они являются синтетическими наркотическими средствами. К синтетическим наркотическим средствам относится - мефедрон, метамфетамин и другие. Они являются стимуляторами центральной нервной системы,  обладающие психотропным или галлюциногенным действием, этим и представляют особую опасность для здоровья нашего населения", - отмтили в ведомстве. 

Набирает "популярность" новый способ сбыта наркотиков - бесконтактным способом. Наркоторговец и потребитель не встречаются лично, наркотики передаются при помощи тайниковых закладок. Наркоторговец получает SMS с заказом от потребителя, тот, в свою очередь, отправляет ему номер электронного счета, при поступлении денежных средств, сбрасывает координаты тайника, где находятся наркотики.

Таким образом, преступники пытаются остаться безнаказанными за уголовные деяния против здоровья нашего населения и нравственности.

С 2022 года по сегодняшний день в области Жетысу за сбыт наркотических веществ уличены и преданы суду девять лиц, которые  уже приговорены к различным срокам лишения свободы.

"Отдельное беспокойство вызывает молодой возраст преступников от 20 лет, неосознанность их поступков, общественной опасности и последствий своих действий. Как правило, данные лица не имели постоянного места работы и не обучались. В поисках легкого заработка через социальные сети они находили лиц, предлагающих работу курьера по закладке наркотиков и психотропных веществ. Заказчики дистанционно объясняли суть работы, проводили инструктаж", - сообщили в генеральной прокуратуре. 

К примеру, приговором суда за соучастие в сбыте наркотиков посредством использования приложения Telegram гражданин Н., 1998 г.р. приговором суда 22 февраля 2023 года осужден к 10 годам лишения свободы. В мае 2022 года через приложение OLX он познакомился с незнакомым лицом под логином "kirillAbrom0vich", который посредством приложения Telegram предложил ему работу по сбыту наркотических средств. Незнакомец отправлял ему сообщения с местоположением спрятанных наркотических средств, гражданин Н. забирал их, расфасовывал и закладывал в различных точках города и отправлял фотоотчет.

В другом случае 11 лет лишения свободы получил гражданин О. В апреле 2022 года при обыске его место проживания обнаружен мефедрон, общий вес которого составил  86 грамм, что относится к особо крупному размеру. Данные наркотические средства были им взвешены, расфасованы и подготовлены к сбыту. И это только несколько примеров, отмечают в Генпрокуратуре. 

"Во избежание негативных последствий, прокуратура области Жетысу предупреждает, что согласно статьи 297 Уголовного Кодекса за незаконную рекламу, пропаганду, изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов виновных,   ждет наказание от 5 лет до пожизненного лишения свободы. Обращаем внимание родителей и близких родственников подростков на увеличение в последнее время виртуальных угроз, которые могут подстерегать несовершеннолетних в интернете. Следует постоянно уделять внимание посещаемым подростками интернет сайтов и наблюдать за их поведением. Кроме того, в целях предупреждения уголовного правонарушения, призываем родителей разъяснять последствия неправомерных действий, влекущие необратимость уголовного наказания", - предупредили прокуроры. 

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#наркотики #Генпрокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:15
251
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