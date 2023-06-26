- Места для жертвоприношения на Курбан айт определили в Астане 12:29 12
- Взрыв в Шемонаихе: скончались двое пострадавших 12:21 84
- Пожар близ Астаны потушили 12:20 62
- Живущие в аварийных бараках павлодарцы не могут дождаться переселения 12:20 91
- За ЧП на детской площадке в Караганде уволят замакима района 11:56 190
- Кража львят из зоопарка Караганды: подозреваемых не будут арестовывать 11:50 189
- Аферисты из Павлодара обманули более 100 покупателей на OLX 11:16 301
- Из Туркестанской области на родину выдворили восемь проституток 11:11 284
- "Қазақстан Барысы-2023" в честь Дня города пройдёт в Астане 2 июля 10:45 336
- Отпуск на миллион: сколько стоит отдых в Казахстане 10:39 297
- Вице-министра просвещения уволили с должности 10:35 500
- Площадь выгоревшей территории на Балхаше достигла 9 тысяч гектаров 10:08 393
- Руководство детского дома в Абайской области похитило шесть миллионов тенге 09:42 387
- Исполнительница главной роли фильма "Томирис" завоевала титул Mrs Globe 2023 09:26 963
- Раскопки древнего городища Сарайшык возобновили в Атырау 09:11 496
- Акимат Астаны предупредил о перекрытии улицы Валиханова 08:47 407
- Александр Бублик значительно улучшил свою позицию в мировом рейтинге 08:23 495
- Карагандинец пытался покончить с собой из-за свадьбы бывшей жены 07:42 801
- В Казахстане перенесли чемпионат Азии по боксу 06:53 507
- Девушка выпала с четвёртого этажа в Караганде 05:34 534
- Фермер из Туркестана вывел породу лошадей для кокпара 04:19 890
- В ВКО снимают романтическую комедию 03:05 849
- Причину синдрома долгого COVID объяснили врачи 01:33 728
- Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым 00:19 1366
- На дне Иртыша найден автомобиль с трупом 25.06.2023 1135
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 1426
- Бублик обратился к казахстанским болельщикам после исторической победы 25.06.2023 766
- 15 дворцов школьников построят в Астане 25.06.2023 725
- Велогонщик Алексей Луценко стал национальным чемпионом Казахстана 25.06.2023 634
- Вагон американских горок сошёл с рельсов в Стокгольме: люди упали с высоты 25.06.2023 1092
- Средневековый замок построил у себя во дворе пенсионер из Петропавловска 25.06.2023 2741
- Бублик сенсационно завоевал исторический титул в Германии 25.06.2023 1068
- Сборная Казахстана по настольному теннису завершила выступление в Тунисе 25.06.2023 743
- Дожди, град, шквал и туман обещают казахстанцам в понедельник 25.06.2023 652
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 2223
- Пожарные оперативно ликвидировали огонь в нацпарке Алматинской области 25.06.2023 716
- Канада начала расследование гибели батискафа "Титан" 25.06.2023 835
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 1990
- Меры по сдерживанию цен обсудили в Кызылординской области 25.06.2023 716
- Легкомоторный спортивный самолёт разбился в Подмосковье 25.06.2023 913
- Новый приграничный район появится в области Абай 25.06.2023 724
- Космонавт Роскосмоса провела массовую зарядку в честь 130-летия Новосибирска 25.06.2023 704
- Стал известен гонорар Жалгаса Жумагулова за седьмой бой в UFC 25.06.2023 1095
- Массовое празднование однополых свадеб устроили в Мехико 25.06.2023 1457
- 150 гектаров камыша тушат в Алматинской области 25.06.2023 762
- Уникальную операцию больной раком поджелудочной железы провели в Казахстане 25.06.2023 1228
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 807
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 1644
- В нескольких регионах Чили ввели режим ЧС из-за наводнений 25.06.2023 741
- Заболеваемость корью растёт в Костанайской области 25.06.2023 762
- Жалгас Жумагулов вошел в историю UFC после своего поражения 25.06.2023 3352
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1090
- Молодёжь, мы ищем таланты: награды для молодых писателей и поэтов 25.06.2023 743
- Ситуация в России и конец мятежа: дело против Пригожина будет прекращено 25.06.2023 4095
- Меньше находиться на свежем воздухе в воскресенье рекомендуют жителям Алматы и Астаны 25.06.2023 3191
- Ребёнок пропал во время семейного пикника в горах 25.06.2023 2098
- Состояние реки Шынгырлау в ЗКО вызывает опасения экологов 25.06.2023 782
- Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции 25.06.2023 1655
- В Кызылординской области археологи раскопали мавзолей и медресе в форме 8-гранника 25.06.2023 1378
- Почему жители окраин городов стареют быстрее 25.06.2023 1377
- Лебеди-наркоманы атакуют маковые поля Словакии 25.06.2023 1355
- Жалгас Жумагулов потерпел поражение в последнем бою по контракту с UFC 25.06.2023 997
- Глава государства контролирует ситуацию в стране из-за обострения обстановки в России 25.06.2023 1012
- Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении 25.06.2023 2456
- Казахстанские новорождённые получили подарки в честь Олимпийского дня 24.06.2023 1619
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1186
- Центр первой медпомощи для паломников открылся в Мекке 24.06.2023 813
- Мэр Москвы объявил понедельник нерабочим днём 24.06.2023 1056
- Абылайхан Жубаназар завоевал бронзу Grand Slam по дзюдо в Монголии 24.06.2023 1480
- В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа 24.06.2023 5032
- Бублик сенсационно пробился в финал турнира в Халле 24.06.2023 974
- Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения 24.06.2023 1557
- Шквал и дожди с грозами обещают казахстанцам в воскресенье 24.06.2023 934
- Закончились прямые билеты из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси 24.06.2023 1964
- Состояние реки Шынгырлау в ЗКО беспокоит экологов 24.06.2023 954
- Cборная Казахстана по футболу сыграла исторический матч в Белфасте 24.06.2023 1070
- Ситуация в России: в Воронеже горит нефтебаза 24.06.2023 2190
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1549
- 40 гастарбайтеров в Алматы выдворили за пределы Казахстана 24.06.2023 927
- Две улицы в Астане перекрыли из-за ремонта 24.06.2023 976
- LOADING...
За ЧП на детской площадке в Караганде уволят замакима района
Сегодня глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев начал аппаратное совещание с поручения уволить заместителя акима района имени Алихана Бокейхана Койшибая Сулейменова, ответственного за благоустройство дворов. Причиной стало резонансное происшествие на детской площадке во время урагана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еkaraganda.kz. Тогда ураганный ветер поднял в воздух покрытие детской площадки вместе с детьми, которые в результате падения получили серьёзные травмы.
"Из-за халатного отношения взрослых на прошедшей неделе пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируя детские площадки, в первую очередь нужно думать об их дальнейшей безопасной эксплуатации, - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. – Нужно проверять и укреплять футбольные ворота и МАФы так, чтобы ничего не падало. Что мы видим: подрядчики у нас торопятся, хотят быстрее заработать, а некоторые коллеги закрывают на это глаза. Поэтому теперь предупреждением я не ограничусь".
Правоохранительные органы аким области попросил рассмотреть и дать правовую оценку ответственности со стороны подрядчика.
"Надеюсь, что после этого случая были проведены необходимые проверки, нашли и начали исправлять обнаруженные недочёты. Подобных вещей впредь допускать нельзя. При проведении строительных и ремонтных работ участок нужно ограждать, ставить знаки предупреждения. Ничего из этого во дворе, где дети получили травмы, сделано не было – и случилась трагедия. Нужно пересмотреть правила благоустройства в отношении детских площадок: возможно, стоит использовать вместо искусственного газона тартановый – более прочный. Наша цель – обеспечить детям безопасное детство, и эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки", - сказл аким области.
Ранее сообщалось, что состояние детей, пострадавших на детской игровой площадке, остаётся тяжёлым. После инцидента в Караганде начались проверки по качеству установок детских площадок.
-
Trend news
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 1422
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 2223
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 1988
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 1641
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1090
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5242
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1145
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20377
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2017
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 13585
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3364
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 9948
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1670
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 2627
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2254
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2211
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2099
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2121
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2214
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 1943
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2406
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 25923
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1673
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2109
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 1995
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2144
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1933
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2220
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 1844
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2745
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10492
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28591
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1786
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1876
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2126
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7402
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2071
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2786
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 34651
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5920
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2585
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4466
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2189
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2936
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 3714
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2167
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2354
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2129
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2579
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10285
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2271
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7987
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3752
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3436
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2787
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2303
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3516
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3412
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3866
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4856
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2937
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2857
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3069
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50346
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2696
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3831
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3332
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3805
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 3049
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3393
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 4382
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2671
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4593
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 3419
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4703
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 3181
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3624
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 4181
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 5734
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4810
-
- Вице-министра просвещения уволили с должности 10:35 498
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 807
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1186
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1549
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 988
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1026
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 36937
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1086
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1394
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1552
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1466
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 1939
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1596
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1728
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2117
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 1888
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2084
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2223
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 2796
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2580
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2199
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2019
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 1965
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2247
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3371
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2717
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1957
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2200
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2563
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1992
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2440
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2404
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2742
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2663
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2561
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2487
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3114
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4722
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2807
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4274
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3328
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3183
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2853
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3729
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2655
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3002
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4163
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2815
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3378
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2645
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2798
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2429
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2921
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7530
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3590
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2257
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2638
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3037
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2968
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2770
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3148
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3218
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5620
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3432
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4593
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3652
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3410
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4143
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3673
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4048
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3691
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3744
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 4128
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 4163
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 3315
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3404
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 3407
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2815
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2775
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2984