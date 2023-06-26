За ЧП на детской площадке в Караганде уволят замакима района

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Сегодня глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев начал аппаратное совещание с поручения уволить заместителя акима района имени Алихана Бокейхана Койшибая Сулейменова, ответственного за благоустройство дворов. Причиной стало резонансное происшествие на детской площадке во время урагана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еkaraganda.kz. Тогда ураганный ветер поднял в воздух покрытие детской площадки вместе с детьми, которые в результате падения получили серьёзные травмы.

"Из-за халатного отношения взрослых на прошедшей неделе пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируя детские площадки, в первую очередь нужно думать об их дальнейшей безопасной эксплуатации, - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. – Нужно проверять и укреплять футбольные ворота и МАФы так, чтобы ничего не падало. Что мы видим: подрядчики у нас торопятся, хотят быстрее заработать, а некоторые коллеги закрывают на это глаза. Поэтому теперь предупреждением я не ограничусь".

Правоохранительные органы аким области попросил рассмотреть и дать правовую оценку ответственности со стороны подрядчика.

"Надеюсь, что после этого случая были проведены необходимые проверки, нашли и начали исправлять обнаруженные недочёты. Подобных вещей впредь допускать нельзя. При проведении строительных и ремонтных работ участок нужно ограждать, ставить знаки предупреждения. Ничего из этого во дворе, где дети получили травмы, сделано не было – и случилась трагедия. Нужно пересмотреть правила благоустройства в отношении детских площадок: возможно, стоит использовать вместо искусственного газона тартановый – более прочный. Наша цель – обеспечить детям безопасное детство, и эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки", - сказл аким области.

Ранее сообщалось, что состояние детей, пострадавших на детской игровой площадке, остаётся тяжёлым. После инцидента в Караганде начались проверки по качеству установок детских площадок.