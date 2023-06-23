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Состояние тяжёлое: пострадавший во время урагана мальчик находится в реанимации
Пострадавший во время урагана в Карагандинской области мальчик всё ещё находится в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
По словам врачей, ребёнок перенёс несколько сложнейших операций. При этом, точных прогнозов о сроках восстановления его здоровья специалисты дать пока не могут. Напомним, 19 июня на одной из детских площадок районного центра сильный ветер сорвал газонное покрытие. Двоих школьников, находившихся в игровой зоне отбросило на несколько десятков метров. В результате, один из мальчиков получил серьезные травмы.
"Мультидисциплинарной командой из специалистов клиники Макажанова, челюстно-лицевым хирургом-реаниматологом, анестезиологом, детским ортопедом сегодня проведено оперативное вмешательство в объеме: восстановление костей лицевого скелета, металлоостеосинтез с восстановлением скулы орбитального комплекса, с фиксацией металлическими пластинами. А также, закрытая репозиция костей предплечья. Фиксация металлическими спицами", - сообщил руководитель Центра карагандинской многопрофильной больницы имени Х. Макажанова Ерик Шонбаев.
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