ЧП на детской площадке в Караганде: начались проверки дворов города

Фото: Фото автора.

В Караганде начались проверки по качеству установок детских площадок. Представители двух районов шахтерской столицы проводят мониторинг игровых зон во дворах жилых домов после несчастного случая во время урагана, сообщает корерспндент BaigeNews.kz.

В Караганде после инцидента осматривают детские площадки во дворах. Напомним, 19 июня в микрорайоне Голубые пруды двое детей пострадали во время урагана. Шквальный ветер вырвал искусственный газон на детской площадке. В это время на нем играли дети. Они были доставлены в больницу.

"На сегодняшний день состояние детей, пострадавших от сорвавшегося искусственного покрытия, улучшается. Ребенок 2015 года перенес операции по восстановлению сломанной лобной кости, челюсти и руки. Но он все еще под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Второй ребенок 2014 года тоже в хорошем состоянии, - рассказали врачи. "Сейчас ведется расследование и возбуждено уголовное дело. Специальные ограждения не установлены. Никаких отметок не выставлено. После того, как все выясним причину случившегося, продолжим работу. Постараемся закончить. На данный момент в нескольких дворах нашего района устанавливаются детские площадки. Везде мы поднимаем вопрос проверки и перепроверяем", - пояснил аким района Алихан Бокейхан Досбол Кулекеев.

После несчастного случая на благоустраиваемой детской площадке во дворе дома №12 мкр.Голубые Пруды, все работы по благоустройству площадок на территории района Әлихан Бөкейхан были приостановлены.

"Площадки огорожены сигнальными лентами, приняты дополнительные меры по укреплению искуственного газона. В настоящее время осуществляются консультации со специалистами по вопросу принятия дополнительных мер по укреплению газонов. После выработки конструктивных решений, работы по благоустройству возобновятся. Работы по благоустройству детской игровой площадки по адресу мкр.Голубые Пруды, д.12 производит подрядная организация ТОО "НЦТ". Согласно технической спецификации предусмотрены следующие виды работ: 400 кв.м. площадь площадки, из них 200 кв.м. на тартановой основе, 200 кв.м. – покрытие "искуственный газон", по периметру площадка выкладывается цветной брусчаткой с подходами к домам, также устнавливаются скамейки, урны, опоры освещения, малые архитектурные формы (игровые элементы)", - добавили в акимате района Әлихан Бөкейхан.

Как стало известно, стоимость одной детской площадки согласно заключенному договору составляет 12 миллионов тенге. Акиматом района Әлихан Бөкейхан с ТОО "НЦТ" был заключен договор о государственных закупках на благоустройство 20 детских игровых площадок в районе. То есть эта же подрядная организация производит установку еще 19 таких площадок.

Представители власти сейчас проверяют остальные объекты данной компании. А пока что в отношении ее возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет определен круг виновних лиц и их мера ответственности.

Как выяснилось, после того, как подрядчик устанавливает на искусственном газоне спортинвентарь, кромку закрепляют деревянной рейкой. Работа по плану должна была быть завершена и сдана во втором полугодии. Однако компетентные органы сейчас проверяют почему там не были учтены меры безопасности.

Карагандинцы в одлин голос твердят: необходимо убедиться в безопасности всех площадок, осмотрев детские игровые зоны во всех дворах города. После трагедии общественность начала массово выкладывать некачественные работы в социальные сети. Так, жители дома по ул. Крылова, 62 пожаловались на неправильно закрепленный искусственный газон во дворе. Это покрытие было установлено только в прошлом году. Но жители возмущены некачественной работой подрядчиков. Местная власть поручила подрядчику ликвидировать этот пробел к 25 июня.

Проблема детских площадок последние несколько лет была актуальной в Караганде. Так как в городе жилые многоэтажные дома преимущественно старые, игровые зоны большинства из них требовали реконструкции и обновления. И, вроде бы, делают, ремонтируют, обновляют. Но все же, недавно произошедший несчастный случай приковал внимание общества на этот актуальный вопрос. Теперь жители волнуются и задаются вопросами: "А надежные ли игровые зоны во дворах? Кто отвечает за качество? Кто их проверяет?".

С этими вопросами мы обратились к местными властям.

Как известно, Караганда делится на два района. В одном из них – в Казыбекбийском имеется 569 дворовых территорий, а в районе Әлихан Бөкейхан – 343. Какие работы сейчас проводятся в последнем мы выяснили. Теперь остановимся подробнее на вопросе благоустройства дворов района им. Казыбек би.

В период с 2010 по 2022 годы в этом районе комплексно было благоустроено 320 дворовых территорий.

Как сообщили в акимате района в этом году планируется благоустроить 15 дворов и установить 30 детских площадок, 6 футбольных полей и 2 универсальных корта.

Комплексное благоустройство 15 дворовых территорий включает в себя проведение работ по асфальтированию дворов, устройство детских игровых элементов, площадок воркаут площадок, монтаж опор освещения. Работы планируют начать 10 июля. Пока что ведутся конкурсные процедуры.

Установкой 30 детских игровых площадок в районе им. Казыбек би займется ТОО "Strong Service". С данной подрядной организацией уже заключен договор. В рамках работ будут установлены детский игровой комплекс, качели, балансир, турник, брусья, лавочки и урны.

Как сообщили в акимате, вся работа подрядчиков будет на жестком контроле. При этом жителям остается надеяться на тщательные проверки и добросовестность подрядчиков.