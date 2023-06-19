Ураган в Караганде: ветром унесло двоих детей и крышу с академии МВД

Ураганный ветер, внезапно поднявшийся в Караганде, напугал жителей. Тяжёлые травмы получили двое детей, игравших на площадке во дворе. Сорвана крыша со здания академии МВД, повалены деревья, передаёт BaigeNews.kz.

Жуткие кадры распространяют в соцсетях. Резким порывом ветра сорвало искусственный газон с детской площадки в микрорайоне Голубые пруды. В этот момент на траве играли малыши. Одного из них откинуло на несколько метров.

"Пострадали двое детей, сейчас они находятся в больнице, проводятся обследования и оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил аким города Мейрам Кожухов.

По его словам, к обустройству газона подрядная организация приступила с прошлой недели.

"Он был закреплён по периметру, но в эксплуатацию не сдан, так как следом должна происходить установка игровых элементов. Прошу родителей в такую погоду не отпускать на улицу детей без присмотра! Поручил двум акимам районов проверить крепления всех детских площадок и газонов. Кроме того, в результате урагана упали несколько деревьев", - написал аким в Instagram.

В ДЧС уточнили, что в 14:05 получили информацию о ЧП на территории академии МВД.

"По улице Ермекова, 124 в результате порыва ветра произошёл срыв кровли четырёхэтажного здания учебного корпуса ГУ "Карагандинская академия МВД РК имени Бейсенова". Жертв и пострадавших нет. Площадь срыва устанавливается", - говорится в сообщении.

В соцсетях жители сообщают, в каких дворах попадали деревья. В одном из районов ствол упала на провода и оборвал их, оставив жителей без электроэнергии.