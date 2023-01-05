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Январские события: Переживший пытки утюгом вышел на свободу
Адвокат Абзал Куспан, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил о пытках в адрес обвиняемых по делу о январских событиях, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, в некоторых регионах против поручения Главы государства о справедливом расследовании дел, строгом соблюдении конституционных прав граждан произошли неправомерные действия.
"В одной из южных областей факты пыток, избиений, прижиганий спины утюгом, втыкания иголок под ногти гражданина, обвиняемого по статье 272 УК РК, то есть участие в массовых беспорядках были проверены комиссией. После выяснения обстоятельств перед руководством областных правоохранительных органов было предъявлено требование освобождения его из-под стражи. Но они не согласились с нашими предложениями. Утверждали, что гражданин, подвергшийся пыткам, совершил тяжкое преступление, и препятствовали его освобождению и получению надлежащего лечения.
В соответствии с действующим законодательством, вне зависимости от того, в каком преступлении обвиняется лицо, в отношении него строго запрещено применение силы".
Адвокат также сообщил, что факт длительной пытки имел место со стороны сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь, руководящий состав закрывал на это глаза.
"Мы были вынуждены сообщить в администрацию президента", - подчеркнул Куспан.
В результате руководство областных правоохранительных органов было освобождено от должностей, а в отношении сотрудников нескольких силовых структур возбуждены уголовные дела по фактам пыток.
В настоящее время эти дела находятся на рассмотрении в суде. Гражданин, который подвергся пыткам, амнистирован, находится на свободе.
В июне специальные прокуроры заявляли о расследовании восьми наиболее резонансных случаев, по которым подозреваемыми признаны 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов. В частности, по делу о пытках с использованием раскалённого парового утюга в Алматинской области потерпевшими признаны 25 человек. Все заявители описывали схожий способ применения пыток
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