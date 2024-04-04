"Я видел много слёз": покоривший казахстанцев улыбкой спасатель из Кокшетау рассказал о борьбе с паводками

Один из спасателей, задействованных в борьбе с паводками в Кокшетау, – Ильяс Жексембаев. Это его обаятельная улыбка в самый разгар борьбы с природной стихией попала в объектив фотокамеры и покорила сердца казахстанцев. В интервью BaigeNews.kz молодой человек рассказал о том, почему выбрал эту непростую профессию и легко ли носить на своей спине пострадавших от большой воды земляков.

Ильяс Жексембаев – выпускник столичной школы № 28 и политехнического колледжа в Кокшетау. Вот уже больше восьми лет молодой человек работает в городской специализированной пожарной части, сейчас он уже старший пожарный-спасатель.

"Есть такой негласный список крутых с "пацанячьей" точки зрения профессий. Космонавт, пилот самолёта, полицейский, пожарный… Так вот я, как и многие мальчишки, с детства мечтал спасать людей, быть героем. Чтобы адреналин в крови и результат своего труда наглядно видеть каждый день. Ни разу не пожалел, наше дело благородное и благодарное. Мне моё дело по душе, оно близко к народу. Это важно", – поделился мужчина.

В его карьере десятки тысяч разных выездов по тревожному сигналу – пожар, наводнение, аварийно-спасательные работы.

"Все выезды запоминающиеся и все …быстро забываются, – шутливо говорит Ильяс. – "101" ведь не набирают от нечего делать, хотя и такое, конечно, бывает. Набирают, когда беда, стресс. Зачем это копить в памяти – надо просто сделать свою работу на "отлично". Чтобы никто не умер, максимально сохранил здоровье и имущество".

И всё же про одну из операций спасатель рассказал. Пожар на железнодорожных дачах, Ильяс тогда обнаружил человека без сознания и вынес из горящего дома на улицу. А коллега его откачал, передал бригаде скорой помощи.

В борьбе с паводками, ликвидацией последствий и спасением людей Ильяс Жексембаев занимается с первых дней.

"Подняли по тревоге, сказали, топит. Мы приехали – действительно, топит. Начали работать – включили мотопомпы, пожарные насосы, начали откачивать. Потом сказали эвакуацию проводить. Принимал участие в противопаводковых работах предыдущих лет, в 2018 в Талапкере, 2019-м. Но эта весна – пожалуй, самая сложная, паводки мощные", – отметил собеседник.

Облетевшую Сети фотографию с обезоруживающей улыбкой молодого спасателя сделал официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

"Сфотографировал во время эвакуации мальчишки, он у меня на спине. Тогда было не до фото, конечно. Коллеги знают, что я по жизни улыбчивый. В жизни, как говорится, всегда есть место для улыбки. Даже, когда вокруг всё рушится. Я очень сочувствую пострадавшим казахстанцам. В дни паводка я видел много слёз – людям больно и страшно в один миг терять то, что наживалось десятилетиями. Это большое горе, понять которое способен лишь тот, кого оно постигло. И всё же нет ничего дороже человеческой жизни", – подчеркнул спасатель.

Тяжело ли носить на спине людей?

"Тяжело, тем более что вес у каждого – разный. Бывают, очень даже тяжёлые люди, – Ильяс снова дарит свою обаятельную улыбку. – Но ты не думаешь об этом в тот момент. Ты делаешь свою работу – и точка. Как к этому относятся мама и супруга? Переживают, конечно. Говорят, спину надорвёшь. Это забота родных, но они всё понимают".

В свободное время Ильяс играет в футбол, он входит в состав сборной ДЧС. А ещё он – папа двоих детей.

"Прихожу домой – и напрочь забываю о непростом трудовом дне, стрессе. Дети успокаивают, для меня это самая эффективная мотивация – быть достойным человеком, сильным специалистом, внимательным сыном и мужем, заботливым отцом. Если вдруг сын захочет пойти по моим стопам, поддержу – значит, смог стать примером. Но выбирать ему", – отметил мужчина.

Ильяс Жексембаев мечтает стать офицером. Это очень круто – прожить одну жизнь и при этом спасти тысячи, заключил он.