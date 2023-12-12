Взрыв в Костанае: О тяжести травм у пострадавших рассказали врачи

Главврач горбольницы рассказал о состоянии пациентов, госпитализированных после взрыва и обрушения здания в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

В клинику привезли семь мужчин, спасённых из-под завалов. На лечение оставили четверых.

"Состояние трёх пациентов стабильное с улучшением. Пациент, поступивший в тяжёлом состоянии, сегодня пришёл в сознание, сняли с аппарата ИВЛ, сознание ясное, разговаривает, контактен. Пока находится в реанимации, есть риск осложнений. Возраст пациентов - от 30 до 40 лет. Травмы в основном связаны с переломами конечностей, таза, разрывы, ушибы мягких тканей. У двух пациентов ожоги лица и шеи второй и третьей степени. До полного выздоровления будут находиться в больнице, потом их выпишут на амбулаторный этап лечения, реабилитацию", - рассказал и.о. главного врача Костанайской городской больницы Владимир Шатерников.

О состоянии самого тяжёлого пациента подробнее сообщил травматолог Артём Тисленко.

"У него перелом правого бедра, перелом основания черепа, субдуральная гематома. Вчера прооперировали, гематома дренирована. Поэтапно планируется оперативное лечение, прогнозы благоприятные", - сказал врач.

Напомним, 11 декабря в 12:36 произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого полностью обрушилось одноэтажное здание на предварительной площади 280 квадратных метров.

12 человек удалось спасти, трое погибли.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК.