Взрыв в Костанае: под завалами нашли тело мужчины

В Костанае обрушено здание из-за хлопка газовоздушной смеси, под его завалами могут находиться люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

"11 декабря в 12:39 поступило сообщение о том, что в посёлке Амангельды города Костанай предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей. Со слов очевидцев, под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Костанайской области.

Спасатели сообщили, что им удалось вызвались из-под завалов и спасти двух человек, ещё один мужчина был обнаружен ими без признаков жизни, его личность сейчас устанавливается. Поиски продолжаются.

В поисково-спасательных работах задействованы силы ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов.

За первой медицинской помощью обратились 12 человек.