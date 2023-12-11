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Три человека погибли в результате взрыва в Костанае

Сегодня, 20:43
АВТОР
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instagram.com/qostanai_tjd Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: instagram.com/qostanai_tjd

В Костанае завершили спасательные работы на территории жилого массива Амангельды, где произошёл взрыв. Три человека погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Cпасено 12 человек. 

В областную больницу госпитализировали четыре человека. В городскую - шестерых. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, ещё один отказался от госпитализации.

Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.

Управлением полиции Костаная начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Хлопок газовоздушной смеси произошёл в здании в 12:36, после одноэтажное строение полностью обрушилось на предварительной площади 280 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 13:52.

В работах по тушению пожара задействовали 263 сотрудника чрезвычайных служб и 61 единицу техники, волонтёрские группы "ДОС" и "Красный полумесяц".

 

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