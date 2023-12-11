Три человека погибли в результате взрыва в Костанае
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В Костанае завершили спасательные работы на территории жилого массива Амангельды, где произошёл взрыв. Три человека погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.
Cпасено 12 человек.
В областную больницу госпитализировали четыре человека. В городскую - шестерых. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, ещё один отказался от госпитализации.
Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.
Управлением полиции Костаная начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В работах по тушению пожара задействовали 263 сотрудника чрезвычайных служб и 61 единицу техники, волонтёрские группы "ДОС" и "Красный полумесяц".
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