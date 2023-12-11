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Взрыв в Костанае: из-под завалов извлекли трёх человек

Сегодня, 18:22
АВТОР
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ДЧС Костанайской области Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: ДЧС Костанайской области

Из-под завалов обрушившегося здания в Костанае извлекли трёх человек. Об этом сообщил руководитель ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 15:00 нам удалось извлечь из-под завалов три человека. 13 пострадавшим оказана медицинская помощь. Под завалами  могут находится до трёх человек. Но неизвестно, сколько лиц, которые не относятся к организации, находились там".

Руководитель ДЧС Костанайской области также сообщил, что поиски усложняют тяжёлые конструкции здания.

"Причина взрыва, предположительно, из-за взрыва газовоздушной смеси", - уточнил Кайрат Касым.

Ранее в ДЧС сообщили, что информация, якобы один из них извлечённых погиб, ошибочна. Мужчину госпитализировали.

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