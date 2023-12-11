Взрыв в Костанае: из-под завалов извлекли трёх человек
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
145Фото: ДЧС Костанайской области
Из-под завалов обрушившегося здания в Костанае извлекли трёх человек. Об этом сообщил руководитель ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, передаёт BaigeNews.kz.
"По состоянию на 15:00 нам удалось извлечь из-под завалов три человека. 13 пострадавшим оказана медицинская помощь. Под завалами могут находится до трёх человек. Но неизвестно, сколько лиц, которые не относятся к организации, находились там".
Руководитель ДЧС Костанайской области также сообщил, что поиски усложняют тяжёлые конструкции здания.
"Причина взрыва, предположительно, из-за взрыва газовоздушной смеси", - уточнил Кайрат Касым.
Ранее в ДЧС сообщили, что информация, якобы один из них извлечённых погиб, ошибочна. Мужчину госпитализировали.
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