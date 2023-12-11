Взрыв в Костанае: в ДЧС опровергли информацию о погибшем под завалами
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Информация о ранее обнаруженном мужчине без признаков жизни выдана ДЧС Костанайской области ошибочно, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, что из-под завалов удалось спасти троих людей. Информация о том, что один из них погиб, - ошибочна. Мужчину госпитализировали.
"Всего с места происшествия госпитализировано 11 человек", - сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что поисково-спасательные работы осложнены сильным морозом и большим количеством обрушенных конструкций. Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация будет дополняться по мере поступления.
Напомним, в посёлке Амангельды близ Костаная в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.
Сначала спасатели ошибочно сообщили, что им удалось вызвались из-под завалов и спасти двух человек, ещё один мужчина был обнаружен ими без признаков жизни.
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