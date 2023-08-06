Взрыв на заводе в Жамбылской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших
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Таразские врачи рассказали о состоянии двух мужчин, пострадавших во время взрыва на Новоджамбулском фосфорном заводе, передаёт "Хабар 24".
Взрыв фосфора произошёл 3 августа на территории склада завода в Жамбылской области. Серьёзные ожоги получили двое мужчин в возрасте 26 и 32 лет: они пострадали при извлечении жёлтого фосфора из вагона-контейнера.
Пострадавших доставили в реанимационное отделение многопрофильной больницы. Позже одному из них стало лучше, его перевели в палату. Состояние другого врачи оценивают как тяжёлое. У него поражено 22% тела. По словам медиков, термохимический ожог фосфором осложняется тем, что химикат вызывает не только серьезные локальные поражения тканей, но и тяжёлое общее отравление организма.
"Тот, что постарше находится в реанимации, а помладше который, 26 лет, он в отделении ожоговом. Прогнозы по тяжёлому больному сомнительные. Он ещё в шоке. Из шока ещё не вышел, поэтому прогнозировать что-либо пока ещё рано", - рассказал заведующий ожоговым отделением многопрофильной больницы Тараза Абилсеит Сыдыков.
После ЧП полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда".
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