Взрыв на заводе в Жамбылской области: возбуждено уголовное дело
Сегодня, 19:19
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Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
144Фото: polisia.kz
Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Жамбылском фосфорном заводе, в результате которого пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz.
"Органами полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Совместно с Управлением инспекции труда проводятся первоначальные следственные действия. Оба пострадавших госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.
Ход расследования взят на контроль.
Напомним, при извлечении жёлтого фосфора из вагона-контейнера пострадали два молодых человека.
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