Взрыв на заводе в Жамбылской области: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Жамбылском фосфорном заводе, в результате которого пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Органами полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Совместно с Управлением инспекции труда проводятся первоначальные следственные действия. Оба пострадавших госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

Ход расследования взят на контроль.

Напомним, при извлечении жёлтого фосфора из вагона-контейнера пострадали два молодых человека.