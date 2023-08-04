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Взрыв на заводе в Жамбылской области: возбуждено уголовное дело

Сегодня, 19:19
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: polisia.kz

Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Жамбылском фосфорном заводе, в результате которого пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Органами полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Совместно с Управлением инспекции труда проводятся первоначальные следственные действия. Оба пострадавших госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

Ход расследования взят на контроль.

Напомним, при извлечении жёлтого фосфора из вагона-контейнера пострадали два молодых человека.

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