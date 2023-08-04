Фосфор вспыхнул на заводе под Таразом: двое рабочих в больнице

Двое рабочих получили ожоги при ЧП на территории склада Новоджамбульского фосфорного завода, передаёт BaigeNews.kz.

"При извлечении жёлтого фосфора из вагона-контейнера пострадали - Орманов Д. Ж. 1991 года рождения и Калдыбай Ш. Е. 1997 года рождения. Их доставили в Таразскую городскую многопрофильную больницу", - сообщили в Управлении здравоохранения.