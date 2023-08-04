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Фосфор вспыхнул на заводе под Таразом: двое рабочих в больнице

Сегодня, 17:08
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08
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Фото: pxhere.com

Двое рабочих получили ожоги при ЧП на территории склада Новоджамбульского фосфорного завода, передаёт BaigeNews.kz

"При извлечении жёлтого фосфора из вагона-контейнера пострадали - Орманов Д. Ж. 1991 года рождения и Калдыбай Ш. Е. 1997 года рождения. Их доставили в Таразскую городскую многопрофильную больницу", - сообщили в Управлении здравоохранения. 

ЧП произошло 3 августа. Производство расположено в 15 километрах от Тараза.

Видео происшествия появилось в соцсетях.

Видео: t.me/kozachkow
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