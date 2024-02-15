Взрыв газа в Темиртау: пожар локализован

Сотрудники МЧС локализовали пожар на месте взрыва газа в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"В 09:08 часов пожар локализован, на площади 40 кв.м", - говорится в сообщении.

В Темиртау в двухэтажном здании магазина произошёл взрыв газа. В 08:44 часов из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется). Она уверяет, что под завалом находится мужчина. Разбор завалов продолжается.