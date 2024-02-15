Взрыв газа в Темиртау: пожар локализован
Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
103Фото: gov.kz
Сотрудники МЧС локализовали пожар на месте взрыва газа в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
"В 09:08 часов пожар локализован, на площади 40 кв.м", - говорится в сообщении.
В Темиртау в двухэтажном здании магазина произошёл взрыв газа. В 08:44 часов из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется). Она уверяет, что под завалом находится мужчина. Разбор завалов продолжается.
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