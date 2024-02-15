Взрыв газа произошел в одном из магазинов Темиртау

В Темиртау в двухэтажном здании магазина произошёл взрыв газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации МЧС, сообщение о взрыве поступило в 08:06 утра.

"По прибытию имеются обрушение здания магазина, с возгоранием. В ходе обследования и разведки предварительно обнаружено место нахождения пострадавших. Приступили к разбору завалов", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что задействованы силы 17 личного состава и пять единиц техники ДЧС. Также к месту следуют силы еще 23 сотрудника ДЧС и пять единиц техники.

В 08:44 часов из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется). Она уверяет, что под завалом находится мужчина. Разбор завалов продолжается.