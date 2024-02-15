Взрыв газа произошел в одном из магазинов Темиртау
Сегодня, 08:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
382Фото: МЧС РК
В Темиртау в двухэтажном здании магазина произошёл взрыв газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
По информации МЧС, сообщение о взрыве поступило в 08:06 утра.
"По прибытию имеются обрушение здания магазина, с возгоранием. В ходе обследования и разведки предварительно обнаружено место нахождения пострадавших. Приступили к разбору завалов", - сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что задействованы силы 17 личного состава и пять единиц техники ДЧС. Также к месту следуют силы еще 23 сотрудника ДЧС и пять единиц техники.
В 08:44 часов из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется). Она уверяет, что под завалом находится мужчина. Разбор завалов продолжается.
Самое читаемое
- Птицефабрику по цене шести Boeing начали строить в Алматинской области
- Машины, ремонты, кресла: костанайских энергетиков подозревают в неоправданных тратах
- Пропавшую 11-летнюю девочку искали всю ночь и нашли в Астане
- Изнасилование в кабинете начальника полиции Талдыкоргана: дело передали в суд
- Назначен директор театра оперы и балета имени Абая