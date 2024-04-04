Взрыв газа разрушил дом в Мангистау, погибла женщина

В селе Бейнеу Мангистауской области при взрыве газа в частном доме погиб человек. ЧП произошло около трех ночи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Под завалами с трудом удалось найти 42-летнюю хозяйку.

Известно, что муж женщины находился на вахте, а дети — на работе и учебе. В обслуживающей компании утверждают, что делали владельцам жилья замечание и просили заменить самодельный отопительный газовый котел. Однако никаких работ не провели.

Специалисты теперь должны выяснить точную причину трагедии.

"По предварительной причине, взрыв газовоздушной смеси произошел из-за утечки природного газа. Департаментом по ЧС возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека", — рассказал сотрудник ДЧС Мангистауской области Асан Нурдаулет.

15 февраля в двухэтажном здании магазина в Темиртау произошел взрыв газа. Под завалами нашли тело погибшей женщины, которая работала продавцом.