Тело женщины нашли под завалами после взрыва газа в Темиртау
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
123Фото: скриншот
Спасатели извлекли тело женщины из под завалов после взрыва газа в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
"В 09:49 час. из под завала извлечена женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала факт смерти", - говорится в сообщении.
Напомним, в Темиртау в двухэтажном здании магазина произошёл взрыв газа. В 08:44 часов из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется). Она уверяет, что под завалом находится мужчина. Разбор завалов продолжается. В 9:08 часов утра пожар удалось локализовать. Организован телефон горячей линии.
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