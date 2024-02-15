Тело женщины нашли под завалами после взрыва газа в Темиртау

Спасатели извлекли тело женщины из под завалов после взрыва газа в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"В 09:49 час. из под завала извлечена женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала факт смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, в Темиртау в двухэтажном здании магазина произошёл взрыв газа. В 08:44 часов из-под завала извлечена женщина (состояние уточняется). Она уверяет, что под завалом находится мужчина. Разбор завалов продолжается. В 9:08 часов утра пожар удалось локализовать. Организован телефон горячей линии.