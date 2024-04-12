Высокоскоростной интернет провели для эвакуированных школьников на Тенгизе

В вахтовые поселки Тенгизского месторождения было эвакуировано более 3000 детей, большинство из них – школьники. Для обеспечения комфортного проживания и продолжения дистанционной учебы, подрядные компании, которым принадлежат вахтовые поселки, обеспечили эвакуированных высокоскоростным интернетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как сообщается, высокоскоростной интернет провели для 600 эвакуированных школьников.



Жительница Кульсары, Назым Калдыбекова, была эвакуирована на Тенгиз 6 апреля вместе с детьми. Изначально она переживала, что её дети отстанут от школьной программы. Сейчас она уже не беспокоится за их учебный процесс.

"Утром, после завтрака, дети сразу же садятся за столы и приступают к обучению. Благодаря хорошему интернету ничего не зависает, и они могут использовать любую платформу для более легкого освоения учебной программы", - говорит Назым Калдыбекова.

В общежитиях ТОО “Aspar Kashagan” проживают более 200 детей. Многие из них являются школьниками, и в связи с текущей ситуацией они учатся дистанционно.