Выросло число жертв взрыва газа в Карагандинской области

Один из иностранных рабочих стал третьей жертвой взрыва газа в жилом доме в Ботакаре. Мужчина скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Сегодня также стало известно, что 12-квартирный дом, разрушенный взрывом, снесут. Восстановлению строение не подлежит, это подтвердили в акимате Бухажырауского района Карагандинской области.

Девять семей получили квартиры для временного проживания. Ещё три семьи отказались от помощи и разместились у родственников.

ЧП произошло в ночь на 30 января. При взрыве бытового баллонного газа частично разрушен двухэтажный дом. Плиты перекрытия со второго этажа упали и повредили квартиру на первом, где в это время находилась большая семья. Погибла супружеская пара. Ещё пятеро человек пострадали, в том числе четырёхлетний ребенок, внук погибших. Они буквально прикрыли его собой, тем самым спасли мальчику жизнь.

Среди пострадавших - иностранные рабочие из Узбекистана. Мужчины получили ожоги до 80 процентов тела. Предположительно, рабочие делали ремонт в квартире, где прогремел взрыв.