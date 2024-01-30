Взрыв балонного газа в Карагандинской области: объявлена ЧС местного масштаба

В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района будет создана специальная комиссия по оценке ущерба пострадавшим. Пострадавшим окажут помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

"Прежде всего, мы хотели бы выразить соболезнования родственникам погибших. Семьям погибших будет оказана помощь. Мы создаём комиссию, которая займётся оценкой ущерба. Один на один с бедой никто не останется", – сказал аким района Аблай Султангали.

Исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.

Он сообщил, что дом обследуют с привлечением экспертов КазМИРР. Жильцы пока размещены у родственников, будут решаться вопросы с их дальнейшим расселением и судьбой дома.

Ранее сообщалось, в посёлке Ботакара 30 января в 00 час. 07 мин. в двухэтажном 12-квартирном доме произошёл взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже.

Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично повреждены и другие квартиры.

Из проживавших в доме 46 человек на момент взрыва находились 35. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Один ребёнок доставлен в ОДКБ. Также в больнице находятся двое взрослых, один из них в крайне тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работает оперативный штаб.