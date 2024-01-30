Приняли удар на себя: бабушка с дедушкой спасли внука при взрыве газа в Карагандинской области
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Новые подробности о взрыве газа в жилом доме в Карагандинской области рассказали очевидцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Трагедия в посёлке Ботакара произошла ночью. Когда почти все жильцы двухэтажного дома легли спать, прогремел взрыв. Удар разрушил квартиры на первом этаже. Там как раз жила дочь Баян Кобентаевой с тремя детьми, мужем и его родителями. Женщина до сих пор не может отойти от шока и остановить слёзы. Вспоминает, как пытались под обломками плит услышать голоса малышей.
"Это было в 12 часов ночи, мы спали. Хлопок, ничего не видно, темнота была. Только слышала, как в соседнем доме дочь орала: "Помогите! Помогите!". Там у меня внуки маленькие были, двоих спасли. А одного еле-еле через два часа нашли", - рассказала бабушка пострадавшего мальчика Баян Кобентаева.Несмотря на то, что взрыв произошёл на втором этаже, больше всего пострадала квартира на первом этаже. Здесь погибла семейная пара - пятидесятилетние мужчина и женщина.
Двоих детей нашли сразу, но самого маленького четырёхлетнего мальчика вызволяли почти два часа. Важно было не обрушить конструкции и сделать почти ювелирную работу, рассказали спасатели. Устраивали минуту тишины и вытащили ребёнка. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В той же комнате нашли его бабушку и дедушку. Они приняли основной удар на себя.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что при взрыве погибли родители оперуполномоченного.
"Руководство и личный состав департамента полиции Карагандинской области, Совет ветеранов органов внутренних дел и НГ Карагандинской области выражают глубокое соболезнование оперуполномоченному УП Бухар-Жырауского района Даурену Турсунбекову в связи с трагической гибелью родителей – Толегена и Алмы Рахметовых", - сказано в сообщении.
Напомним, взрыв баллонного газа произошёл в посёлке Ботакара 30 января в 00:07. В момент ЧП в доме находились 35 человек. Двое погибли, пятеро пострадали, среди них трое детей.
Госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии.
В населённом пункте объявлена ЧС местного масштаба. По факту взрыва начато досудебное расследование.