Взрыв в Карагандинской области: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в жилом доме в Карагандинской области. Трое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, из пятерых пострадавших трое находятся на стационарном лечении, двое отпущены на амбулаторное лечение.

"Двое взрослых пациентов находятся на лечении в районной больнице Бухар-Жырауского района. У одного из пострадавших обожжено 80% тела, состояние тяжёлое, можно сказать - крайне тяжёлое. Комбинированная травма у него. У второго пациента обожжено 26% тела. Состояние тяжёлое, но стабильное. Он находится с высокой комбинированной травмой. Пострадавший ребёнок по линии санитарной авиации доставлен в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, переходящее в тяжёлое. Госпитализирован в реанимационное отделение. Медицинская помощь всем пациентам оказывается в полном объёме", - сообщила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

Ранее сообщалось, в посёлке Ботакара 30 января в 00: 07 часов в двухэтажном 12-квартирном доме произошёл взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже.

Из проживавших в доме 46 человек на момент взрыва находились 35. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших трое детей.

В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района объявлена ЧС местного масштаба.