Выпускница школы совершила суицид в Костанайской области

Фото: UNICEF / Giacomo Pirozzi

В Костанайской области суицид совершила ученица 11 класса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Трагедия произошла 22 мая в селе Убаган Узункольского района.

По словам отца, в тот день дочь должна была поехать на пробное ЕНТ, но она категорически отказалась ехать в город. Причину отказа поездки девушка так и не объяснила отцу.

Она училась в местной общеобразовательной школе, в классе их всего четверо учеников. Конфликтов в классе, как сказали в отделе образования, не было.

Отец девушки занимается частным извозом между городом и селом. В 16:30 он приехал из города, дверь дома с внутренней стороны была заперта, постучал в неё, но ему никто не открыл. Он обошёл вокруг дома и в окне увидел висящую в петле дочь.

По словам отца, дочь несколько дней вместе с ними не ела, ходила замкнутая. В семье всего три дочери, умершая была младшей.

"Мы пока ничего не можем комментировать, так как идут следственные мероприятия, в том числе изучается её переписка по телефону и другим социальным сетям", — прокомментировал ситуацию руководитель отдела образования акимата Узункольского района Кайрат Алиев.

Также он сказал, что все переживают трагедию и выражают соболезнования родителям. За последние пять лет это первый факт самоубийства школьника в районе.