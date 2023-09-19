Выпуск лекарств и медицинской техники в РК вырастет до 50% к 2025 году — Токаев

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах компании GE Healthcare по локализации производства ультразвуковых аппаратов с последующим выпуском компьютерных томографов, ангиографов и маммографов. Президент Казахстана подчеркнул, что данная инициатива в полной мере отвечает задаче по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинской техники до 50% к 2025 году.

Роб Уолтон рассказал президенту о намерении GE Healthcare создать Централизованный национальный цифровой архив клинических изображений Республики Казахстан. Это позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг.

Компания также реализует образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения путём открытия GE Healthcare Academy на базе НАО "Медицинский Университет Астана". К полноценной деятельности учебное заведение сможет приступить в октябре текущего года.

Глава государства высоко оценил стратегическое партнерство с GE по важным проектам в области здравоохранения в Казахстане.

В рамках встречи состоялось подписание Рамочного соглашения об основных условиях реализации инвестиционного проекта GE Healthcare между правительством Республики Казахстан и GE Healthcare.

Напомним, GE Healthсare представлена более чем в 140 странах. Выручка компании в 2022 году составила 19 млрд долларов, её рыночная капитализация – 34,5 млрд долларов.