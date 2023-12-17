Выплаты, пенсии, зарплаты: какие перемены ждут казахстанцев в 2024 году

Несколько законов вводятся в действие в Казахстане в 2024 году. О том, какие изменения ожидают жителей страны, корреспондент BaigeNews.kz узнал у экспертов профильных ведомств.

Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Законы РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда республики Казахстан на 2024-2026 годы", "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Согласно первому документу, к примеру, сумма ежегодного трансферта в республиканский бюджет из Нацфонда составит 2 трлн тенге. Кроме того, с 1 января будет изменена цена отсечения на нефть (показатель мировой стоимости на сырье). В следующем году она будет составлять 43,4 доллара США за баррель. В 2025-ом – 40, а в 2026-ом – 41,8 американских долларов за баррель.

По данным пресс-службы Акорды, 30 ноября принят Закон, касающийся республиканского бюджета. Так, к примеру, в 2024-ом году минимальная заработная плата (МЗРП) составит 85 тысяч тенге, что на 10 тысяч тенге больше, чем показатель этого года. Месячный расчетный показатель с 1 января увеличится на 242 тенге и будет 3 692 тенге. Минимальный размер пенсии с нового года составит 57 853 тенге, а уровень прожиточного минимума – 43 407 тенге.

Работодателям на заметку

С начала следующего года казахстанские работодатели должны будут вносить обязательные пенсионные взносы за тех сотрудников, которые родились после 1 января 1975 года. Эта категория работников выбрана неслучайно. Согласно изменениям в пенсионном законодательстве, они не будут получать солидарную пенсию по возрасту, а положенные после выхода на заслуженный отдых выплаты будут формироваться за счет базовой пенсии от государства, накопительной (из средств от обязательных и добровольных пенсионных отчислений в ЕНПФ), а также взносов работодателей. Величина ОПВР со следующего года составит 1,5% от уровня заработной платы сотрудника. В последующие годы (до 2027 года включительно) будет увеличиваться на один процент: 2,5; 3,5; 4,5. В 2028-ом году отчисления будут равняться пяти процентам от суммы дохода работника.

"Ежемесячный доход сотрудника должен быть не меньше установленного показателя минимальной заработной платы. В 2024-ом году МЗРП составит 85 тысяч тенге. Максимальная сумма для исчисления ОПВР в 2024-ом году – 50 МЗРП или 4 млн 250 тысяч тенге. Казахстанцы, занимающиеся частной практикой и(или) индивидуальные предприниматели, и, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, вносят ОПВР в ЕНПФ наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в пенсионный Фонд", – говорит главный специалист департамента организации выплат и информирования АО "ЕНПФ" Гульнур Агайдарова

С акцентом на будущее

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования" Глава государства подписал в ноябре этого года. С 1 января документ вступит в законную силу. А это значит, что всем детям – гражданам Казахстана – ежегодно поровну будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Нацфонда. Информацию о первых поступлениях казахстанцы увидят уже в феврале 2024 года. По словам управляющего директора АО "ЕНПФ" Жанары Тулегеновой, начисления будут производиться автоматически на основании тех сведений, что имеются в базах данных государственных органов.

"Начисления будут вестись до совершеннолетия ребенка. При этом права досрочного снятия накоплений нет. ЕНПФ, как оператор Программы, будет вести индивидуальный учет целевых требований и целевых активов, предоставлять сведения о суммах целевых требований и накоплений, переводить их на счета совершеннолетнего, производить выплаты. Информацию о том, является ли ребенок участником Программы, законные представители смогут получить в своем личном кабинете на портале Электронного правительства (egov.kz). Кроме того, с регулярными отчетами можно будет ознакомиться и на официальном сайте ЕНПФ (enpf.kz)", – добавляет Жанара Тулегенова.

После достижения 18 лет накопления можно будет использовать на две цели – на улучшение жилищных условий и (или) оплаты образования. Выплаты будут осуществляться в долларах США. Для того, чтобы получить деньги совершеннолетнему казахстанцу нужно будет обратиться с заявлением и подтверждающими документами к уполномоченным операторам, которыми выступят АО "Казпочта" и банки второго уровня. ЕНПФ переведет средства в американских долларах, а уполномоченный оператор – в тенге по курсу на момент оплаты обучения или жилья.

Не забудьте отчитаться

С 1 января 2024 года стартует третий этап всеобщего декларирования казахстанцев. Если ранее о доходах и имуществах отчитывались государственные служащие, крупные участники страхового и банковского секторов, представители квазигосударственного сектора и их супруги, то со следующего года формы установленного образца должны будут сдавать индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги. А уже через год всеобщее декларирование коснется всех казахстанцев.

Декларацию можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (kgd.gov.kz), мобильное приложение eSalyq Аzamat, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов либо в ЦОН или направить по почте. К слову, декларацию в следующем году должны будут сдавать и те, кто "забросил" предпринимательство (граждане, прекратившие бизнес, но не прошедшие обязательную процедуру по закрытию ИП в налоговых органах).

Отметим, что для консультации казахстанцев по вопросам декларирования действует чат-бот Комитета государственных доходов РК – SalyqBot.