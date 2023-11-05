Выборы акимов продвинут систему местного самоуправления вперёд - эксперт

Сегодня в стране проходят выборы акимов районов и городов областного значения. Такие выборы в Казахстане проводятся впервые. Главный эксперт Казахского института стратегических исследований Дулат Отегали в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделился ожиданиями от проходящих выборов.

Последовательная политика по расширению прямого участия казахстанцев в принятии решений на уровне местной исполнительной власти ведётся с 2020 года. Именно тогда глава государства впервые озвучил инициативу по проведению прямых выборов сельских акимов. С тех пор граждане сами выбирают акимов сёл, посёлков и сельских округов. За два года были избраны более 1700 акимов сельского уровня. В послании текущего года президент сообщил о переходе на новый этап – прямые выборы акимов районов и городов областного значения.

Сегодня жители 42 районов и трёх городов областного значения сами смогут выбрать своих акимов. Дулат Отегали считает, что это значительный шаг в развитии системы местного самоуправления.

"Выборы акимов у нас проводятся с 2021 года. То есть опыт проведения прямых выборов имеется. Сегодня мы перешли на новый этап – выбираем акимов районов и городов областного значения. Это – очень большой толчок", - отметил эксперт КИСИ.

Он предполагает, что после этих выборов на политической арене и в местом самоуправлении появятся новые лица.

"Если говорить про социально-демографическую характеристику кандидатов, то средний возраст кандидатов 46,4 года. Наибольшее количество кандидатов в возрасте от 35 до 55 лет. Это 68,27%. Самому возрастному претенденту 61 год. Он представляет Бейнеуский район. Самому молодому - 29 лет. Он из Мактаральского района. Кандидаты из разных специальностей. Представлены экономисты, юристы, преподаватели, инженеры, работники сельского хозяйства. Демографически и с точки зрения специальностей кандидаты разнообразные. Это свидетельствует о том, что будет обновление корпуса акимов и приток новых лиц на госслужбу", - заметил он.

По словам Дулата Отегали, в этом году наблюдалась большая активность со стороны кандидатов в акимы.

"Например, у нас всего было зарегистрировано 164 кандидата, из них 42% или 69 кандидатов были выдвинуты политическими партиями. Больше половины или 95 кандидатов были представлены путём самовыдвижения. Следует подчеркнуть, по сравнению с выборами акимов сёл и сельских округов наблюдается рост самовыдвиженцев. Тогда только 25% были самовыдвиженцами", - сказал Отегали.

Говоря о предвыборной кампании, эксперт высказал мнение, что данный процесс прошёл достаточно прозрачно и честно.

"Для всех кандидатов при проведении предвыборной агитации со стороны избирательных органов были созданы равные условия доступа к СМИ, к информации о выборах через различные каналы коммуникации. Вместе с тем, со стороны избирательных органов было максимальное содействие. Местные исполнительные органы провели работы с населением, электоратом", - отметил он.

Как считает Дулат Отегали, данные выборы – один из импульсов к институциональному развитию демократии.

"В целом выборы должны позволить населению выбирать именно тех кандидатов, которые близки им по ценностям и будут вносить вклад в развитие региона. В последние годы на политической арене Казахстана произошло много изменений, институциональных преобразований. Население привыкает к выборности. С другой стороны, эта выборность очень сильно подстёгивает и самих акимов. Здесь мы видим заинтересованность обеих сторон", - сказал эксперт.

Отметим, что сегодняшние выборы носят пилотный характер. По их итогам будут рассмотрены все недочёты и недоработки. В ближайшем будущем планируется расширить выборы до глав регионов.

Ранее заместитель председателя ЦИК Константин Петров рассказал, кто и как может выдвинуть кандидатов в акимы городов и районов в пилотных регионах.

Член ЦИК Сабила Мустафина рассказала, что на проведение выборов акимов городов и районов в Казахстане средства из республиканского бюджета не выделяются. Выделены средства из местного бюджета в сумме 2,2 миллиарда тенге.