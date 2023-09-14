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В какую сумму обойдутся бюджету выборы акимов городов и районов, рассказали в ЦИК

Сегодня, 17:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: baigenews.kz

Член ЦИК Сабила Мустафина рассказала, сколько средств выделено из бюджета на проведение выборов акимов городов и районов в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Мустафина отметила, что на данную кампанию средства из республиканского бюджета не выделяются.

"Выделяются средства из местного бюджета, на сегодня решением маслихатов регионов выделено 2,2 миллиарда тенге", - указала она.

Напомним, выборы состоятся 5 ноября. Они пройдут в трёх городах и 42 районах.

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