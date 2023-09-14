В какую сумму обойдутся бюджету выборы акимов городов и районов, рассказали в ЦИК
Сегодня, 17:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
189Фото: baigenews.kz
Член ЦИК Сабила Мустафина рассказала, сколько средств выделено из бюджета на проведение выборов акимов городов и районов в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Мустафина отметила, что на данную кампанию средства из республиканского бюджета не выделяются.
"Выделяются средства из местного бюджета, на сегодня решением маслихатов регионов выделено 2,2 миллиарда тенге", - указала она.
Напомним, выборы состоятся 5 ноября. Они пройдут в трёх городах и 42 районах.
Самое читаемое
- Токаев предложил обязать предприятия закупать казахстанские товары и услуги
- "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
- "Дронами уже не напугаешь": сайгаки атаковали поля фермеров Карагандинской области
- Мангистауская, Абай, Туркестанская и Павлодарская области названы лучшими по притоку инвестиций
- Мажилисмен высказался об ужесточении закона против педофилов