В какую сумму обойдутся бюджету выборы акимов городов и районов, рассказали в ЦИК

Член ЦИК Сабила Мустафина рассказала, сколько средств выделено из бюджета на проведение выборов акимов городов и районов в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Мустафина отметила, что на данную кампанию средства из республиканского бюджета не выделяются.

"Выделяются средства из местного бюджета, на сегодня решением маслихатов регионов выделено 2,2 миллиарда тенге", - указала она.

Напомним, выборы состоятся 5 ноября. Они пройдут в трёх городах и 42 районах.