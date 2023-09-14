Выборы акимов городов и районов в Казахстане: каким требованиям должен отвечать кандидат

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров на брифинге рассказал, кто и как может выдвинуть кандидатов в акимы городов и районов в пилотных регионах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Зампред ЦИК Константин Петров сообщил, что 15 сентября территориальные избирательные комиссии примут решение о назначении выборов.

По его словам, есть три способа выдвижения кандидатов.

Зарегистрированные в установленном порядке политические партии могут выдвинуть кандидата из числа своих членов. Они вправе будут выдвигать только одного кандидата в одном избирательном округе. Путём самовыдвижения тоже можно стать акимом при поддержке не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать. Законом предусмотрен третий альтернативный способ. В случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения одного кандидата на день окончания срока выдвижения вышестоящий аким вправе выдвинуть двух либо одного кандидата соответственно.

Член ЦИК Шавкат Утемисов добавил, что акимом может быть избран гражданин Казахстана, он должен быть не моложе 25 лет и соответствовать квалификационным требованиям к отдельным политическим государственным должностям.

"Не имеют право быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Также не может быть кандидатом в акимы лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом", - подчеркнул он.

В завершение зампред ЦИК сообщил, что итоги выборов будут устанавливаться территориальной избирательной комиссией района или города в течение трёх дней. Избранным будет считаться тот кандидат, который наберёт большее количество голосов избирателей.

Регистрация избранных будет также осуществляться территориальной избирательной комиссией в течение семи дней.

Полномочия избранных акимов начинаются с момента его регистрации.