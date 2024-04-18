Всё в крови: ещё один конфликт в квартире Бишимбаева вскрыли в суде

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В телефоне второго подсудимого Бакытжана Байжанова обнаружили переписку с домработницей Куандыка Бишимбаева, в которой гооврится о следах крови в квартире экс-министра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

От контакта "Гульшара апай", которая является домработницей Бишимбаева, 18 марта 2023 года на ватсап Байжанова пришли три фотографии квартиры Бишимбаева в Астане и сообщение следующего содержания:

"Всё моем. Всё в крови. Это кажется комната Карима. Зачем интересно туда ходили? Матрас отмыли, как смогли. Потом перевернули. Ковры нужно сдать в химчистку. Здесь розетки открытые, нужно обмотать изолентой", - говорится в сообщении.