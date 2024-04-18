Всё в крови: ещё один конфликт в квартире Бишимбаева вскрыли в суде
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В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В телефоне второго подсудимого Бакытжана Байжанова обнаружили переписку с домработницей Куандыка Бишимбаева, в которой гооврится о следах крови в квартире экс-министра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
От контакта "Гульшара апай", которая является домработницей Бишимбаева, 18 марта 2023 года на ватсап Байжанова пришли три фотографии квартиры Бишимбаева в Астане и сообщение следующего содержания:
"Всё моем. Всё в крови. Это кажется комната Карима. Зачем интересно туда ходили? Матрас отмыли, как смогли. Потом перевернули. Ковры нужно сдать в химчистку. Здесь розетки открытые, нужно обмотать изолентой", - говорится в сообщении.
Бишимбаев объяснил этот инцидент.
"Эта ссора, я рассказывал, от 9 марта. Эта женщина пришла. Она убирала 10, 11-го. Потом пришла, видимо, в тех числах, чтобы ковры почистить. А кровь, это не Салатанат кровь. Это моя кровь. Потому что была разбита посуда, стекло, Я наступил ногой правой, у меня большой шрам там есть. Утром проснулся, наступил и порезался очень глубоко. В комнате Карима я ночевал, поэтому там палас в таком состоянии", - объяснил Бишимбаев.
Прокурор спросил про кровь на стене на уровне двух метров.
"На стене это не кровь, там стоит перевернутая банка с мороженным. Это мороженное, которое расплескалось", - пояснил подсудимый.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года.
Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.
Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).
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