Вскрыли горло таксисту: пугающую рассылку прокомментировали в полиции ЗКО
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Накануне в соцсетях и мессенджерах распространилась информация о нападении на мужчину, произошедшем якобы в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город"
"Ремзавод — страна чудес. Практически на глазах таксисту вскрыли горло. Приехали полицейские. На скорой увезли, не знаю выживет, не знаю нет. Вот так вот. Перед остановкой "Ремзавод". Просто взял горло вскрыл ему и всё. Что не поделили непонятно", — говорится в рассылке.
Тем временем в пресс-службе департамента полиции ЗКО прокомментировали рассылку. В ведомстве заявили, что нападения на таксиста не было.
"Сотрудники полиции установили участников инцидента. 10 февраля во время совместного распития алкогольных напитков в автомашине между двумя родственниками произошел конфликт. Один из них нанес второму телесные повреждения. В результате которых причинен легкий вред здоровью", — сообщили в полиции.
Правонарушителя привлекли к административной ответственности.
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