Все дороги открыли в Казахстане
Сегодня, 09:27
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Сегодня, 09:27Сегодня, 09:27
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В Казахстане сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Сообщается, что к этому моменту на автодорогах республиканского значения задействовано 154 единицы техники и 277 человек.
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