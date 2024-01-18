Все дороги открыли в Казахстане

В Казахстане сняты ограничения по всем направлениям автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Сообщается, что к этому моменту на автодорогах республиканского значения задействовано 154 единицы техники и 277 человек.