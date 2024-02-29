Время назад: для чего нужна смена часового пояса в Казахстане, рассказали эксперты

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей. Для чего нужны изменения BaigeNews.kz рассказали эксперты.

Эксперт прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев обяъсняет, что изменения связаны и с влиянием часов на здоровье человека.

"Наукой доказано, что жизнь наиболее приближенная к поясному, отвечает требованиям сохранения здоровья, трудоспособности, продолжительности жизни. Утверждения, что возврат к поясному природному времени нарушит наши биологические часы необоснованны. Мы видим, что, если темное время суток наступает по нашему времени, мы раньше отходим ко сну, ложимся спать вовремя и просыпаемся с восходом солнца. Если этот режим нарушается, мы бодрствуем вечерами и нарушается выработки гормона мелатонина. Этот гормон антидепрессант, у него есть свойство уничтожения раковых клеток. Если выделение мелатонина нарушается, то у нас начинается выделяться кортизол, гормон стресса", - сказал эксперт.

По его словам, Европа отказалась от сезонного времени в 2017 году. В Казахстане же постоянное опережение часовых поясов, говорит эксперт.

"В 2018 году Кызылординская область уже вернулась к своему часовому поясу. Никаких катаклизмов не случилось, люди рады. Шесть лет прошло. Адаптационные процессы случились в первый же день", - сказал эксперт.

Он подчеркивает, что решение о переходе на час назад во всех регионах появилось несколько лет назад и было обсуждено подробно экспертами.

"Это решение появилось не вчера. В 2020 году была рабочая группа. В 2023 году в апреле более обширно группа работала над этой проблемой и были вынесены предложения", - сказал эксперт.

О том, что изменения могут благоприятно повлиять на состояние людей говорит и ученый биотехнолог Куат Амир.

"Возвращение в своей естественный часовой пояс благоприятно сказывается на здоровье людей. Из-за того, что часовой пояс сдвинут на час вперед люди не досыпают час ночного сна, который накапливается и по истечению длительного времени ведет к пагубным последствиям", - сказал эксперт.

Что касается экономической точки зрения, то, по мнению первого вице-министра национальной экономики Тимура Жаксылкова, изменения будут положительно сказываться на бизнесе.

"Мы полагаем, что больших издержек у бизнеса не будет. Наоборот, если какие-то неудобства у потребителей будут, то они будут разового характера. Наоборот- бизнес получит позитивный долгосрочный эффект. Во всех регионах нашей страны рабочий день будет начаться в одно и тоже время. Все процедуры, связанные с получением государственных услуг, будут начинаться и заканчиваться в одно время. В целом, думаю, что изменение создают для бизнеса больше удобств", - сказал вице-министр в кулуарах Сената.

Ранее ученые рассказали, как адаптироваться к переходу на единый часовой пояс.

О плюсах изменений в интервью BaigeNews.kz рассказал директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.