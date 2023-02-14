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  • Врачи сообщили о состоянии подростков, переживших нападение в школе Петропавловска
pixabay.com Сегодня, 19:11
68
Сегодня, 19:11
68
Фото: pixabay.com

Врачи сообщили о состоянии подростков, переживших нападение в школе Петропавловска

Двоих подростков, пострадавших в результате нападения на них девятиклассника в маске и с топором в школе №4 Петропавловска, перевели из реанимации в отделение травматологии. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения региона, передаёт BaigeNews.kz.

Состояние детей стабильное.

"Они в сознании, на вопросы отвечают адекватно. Лечение получают согласно протоколу. Находятся под наблюдением травматологов, невропатолога и нейрохирурга", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП произошло утром 13 февраля. Нападавшего задержали. Подробностями о случившемся поделились очевидцы.

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#происшествия #Петропавловск #нападение
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:11
68
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