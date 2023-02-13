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Подробности о нападении школьника топором в Петропавловске рассказали очевидцы
В школе Петропавловска девятиклассник напал на учеников с ножом и топором. Трое детей пострадали. Двое из них в реанимации. Очевидцы рассказали, как все произошло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Ученик десятого класса Владислав Горбаченко это утро вспоминает, как страшный сон.
"Я хотел зайти в туалет. Открываю дверь, а он начинает бить меня топором. Он был в школьной форме, в кофте, в маске и с топором. Там ещё нож был", - рассказал подросток.
Кроме Владислава пострадали ещё двое школьников. Ученик 9 класса и ученица десятого сейчас в реанимации. У них колотые раны головы и предплечья.
По словам Галины Бейсекеевой ее 15-летний сын учится в одном классе с нападавшим. Именно он оказался на пути подростка с топором и получил серьезные травмы.
"Позвонили по телефону, сказали, что произошло в школе ЧП, вашего ребёнка ударили топором по голове. Но вы не переживайте – всё хорошо, скорая приехала. Он на операции, я не видела, не знаю", - рассказала женщина.
В соцсетях некоторые делятся предположением, что нападавший мог стать жертвой игры "Лесоруб". Это своего рода аналог "Синего кита". Главному игроку нужно ранить четверых человек. Информацию полицейские не подтвердили, но и не опровергли.
По словам завуча, нападавший юноша учился в 9 классе. Рос в неполной семье. Жил с мамой. Но был спокойным и неэмоциональным ребенком.
"Обучается в нашей школе давно уже. В этом году с 1 сентября на занятия не вышел по состоянию здоровья. Пришёл только 28 ноября. Сегодня утром при приёме детей в школу зашёл спокойно, всё нормально было. Поднялся на второй этаж в туалет. Одел там маску, переоделся и вышел в коридор", - рассказала завуч СШ №4 Алмагуль Касымова.
Родители недоумевают, как подросток смог пронести в учебное заведение топор и нож. Как выяснилось, за безопасность в этой школе отвечал лишь вахтер. Есть видеокамеры, которые передают информацию в Центр оперативного наблюдения департамента полиции. Но ни специализированной охраны, ни турникеты здесь не работают.
Информацию о том, что девятиклассник состоит на психоневрологическом учёте подтвердили в прокуратуре. Изначально сообщалось, что подросток страдал депрессией. Но в надзорном органе это не подтвердили. Какое было заболевание у школьника еще предстоит выяснить, говорят прокуроры.
"Несовершеннолетний задержан. С ним работают органы полиции. Установлено также, что несовершеннолетний состоял на психоневрологическом учёте. Да, он проходил лечение и здесь, и в Алматы проходил обследование. Статья особо тяжкая – предусматривает лишение свободы – не больше 10 лет. Все остальные обстоятельства будут проверены в рамках досудебного расследования", - сказал прокурор Петропавловска Арман Нуртазин.
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