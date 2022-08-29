Врачи рассказали, как на самом деле работает медицина в Казахстане

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Председатель Республиканского общества врачей-гематологов рассказала, как работает медицина в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Ирина Пивоварова посвятила пост в Facebook особенностям системы здравоохранения в стране.

"Печальное и грустное чувство после коллегии Минздрава... Растут жалобы в отношении доступности, виноваты облздравы и медорганизации. Неужели некому подняться и сказать Президенту: "Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! В стране не хватает денег на медицину, некоторые клиники сокращают врачей, под видом ремонта останавливают работу целых организаций. Гарантии в отношении медицинской помощи не закрыты деньгами. Госклиники тратят до 80 процентов денег только на зарплату, чтобы покрыть данное вами обещание поднять зарплату врачей. РЧЛ (реформа "Регулирования с чистого листа" - Авт.) превратилось в имитацию бурной деятельности", — написала врач.

Гематолог Пивоварова также отмечает, что из-за проблем распределения средств не хватает денег на препараты и работу врачей.

"Никакого дерегулирования не происходит. Скоро сентябрь, а в ОСМС недостаточно средств даже покрыть августовские пролеченные случаи. Заканчиваются деньги на кровь, на химиопрепараты. Если денег и дадут, то только в третьем квартале, и нужно будет их опять осваивать. А врачебные сообщества сами оплачивают утверждение клинических протоколов, которые уже столько лет нормально не пересматриваются. А Минздрав вещает о несоответствии этим протоколам. Обратите наконец на нас внимание." Ну сколько можно во всем винить только самих медиков, сколько можно молчать", — заключила Ирина Пивоварова.

На заявление врача ответили в Фонде социального медицинского страхования. Там отметили, что реализация системы ОСМС позволила привлечь в отрасль дополнительные средства и увеличить финансирование в два раза. И добавили: до внедрения медицинского страхования накопленный дефицит финансирования отрасли оценивался на уровне более 362 миллиардов тенге ежегодно.

"Такие системные проблемы финансирования невозможно решить за короткий период реализации ОСМС. Тем не менее, как и предполагалось на этапе внедрения, в настоящее время осуществляется поэтапное покрытие дефицита средств, в том числе путем перераспределения перечня услуг между пакетами ГОБМП и ОСМС и совершенствованием тарифов. В настоящее время создана рабочая группа по совершенствованию тарифов. По поручению Министерства здравоохранения начата системная работа по пересмотру тарифов на медицинские услуги. В рамках текущей деятельности проводится корректировка плана закупа на второе полугодие 2022 года с целью обеспечения населения медицинской помощью по критически важными направлениям. В целом, задачами проводимой реформы ОСМС являются повышение социального статуса врача и построение пациент-ориентированной системы здравоохранения", — рассказали в НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Пост председателя Республиканского общества врачей-гематологов прокомментировала и министр здравоохранения Ажар Гиният.

"Я не согласна с заявлением. При рассмотрения жалоб Комитетом, врачи и другие медработники на вместе были, оказания помощи их функционал, обязанности, за что получают заработную плату. Поэтому не советую моим коллегам, выбивать клин между врачом и пациентом. Это одно целое, от доверия зависит исход лечения," — написала министр.

Накануне сообщалось, что казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС. Однако подтверждается лишь каждое третье обращение.

Также после проверки прокурорами в Нур-Султане медицинских организаций медработникам выплатили положенные надбавки на сумму 43,7 миллиона тенге.