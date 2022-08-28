Казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС

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Подтверждается лишь каждое третье обращение

На качество медуслуг, отказы в помощи и получении лекарств и многое другое стали жаловаться казахстанцы. В этом году число жалоб увеличилось почти в два раза, такие данные озвучил в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Казахстана Жандос Буркитбаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.

По его словам, анализ показал, что комитет медицинского и фармацевтического контроля ведомства, руководство медорганизаций и службы поддержки пациентов зачастую игнорируют принцип "здесь и сейчас", не решая своевременно проблемы, возникшие при оказании медпомощи гражданам.

"Анализ поступивших жалоб в Комитет медицинского и фармацевтического контроля свидетельствует об увеличении обращений от населения на качество медицинской помощи. Так, за текущий период поступило 2,8 тысячи обращений. В более чем 30 процентах случаев факты подтверждаются", — сообщил вице-министр.

Он отметил, что на прошедшем заседании коллегии Минздрава был проведен разбор причин жалоб от населения на качество медицинских услуг.

"По результатам ранжирования регионов по обоснованным жалобам определены неблагополучные регионы. Руководителям управления здравоохранения этих регионов даны поручения по принятию срочных мер по повышению качества медицинских услуг и усиление работы служб поддержки пациентов по принципу решения вопросов "здесь и сейчас", — отметил Жандос Буркитбаев.

Немногим меньше стали люди обращаться в единый контактный центр фонда социального медицинского страхования РК.

"Оперативно помогает решать вопросы населения Call-центр, куда поступило более 400 тысяч обращений в первом полугодии текущего года. В прошлом году за аналогичный период обратилось на 70 тысяч больше. При этом число жалоб на медуслуги в рамках ГОБМП/ОСМС выросло в 1,7 раза – с 6,5 тысячи до 11,1 тысячи", — сообщил вице-министр.

Мониторинг Минздрава показал, что в 80% жалоб причиной является слабая коммуникация медработников, руководства медицинских организаций.