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Восемь человек пострадали в ДТП в Актюбинской области

Сегодня, 04:16
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baigenews.kz Сегодня, 04:16
Сегодня, 04:16
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Фото: baigenews.kz

На автодороге Самара  Шымкент вблизи поселка Олке в Актюбинской области произошло ДТП, передает BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Водитель автомобиля LADA Largus, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Estima.

В результате ДТП оба водителя и шестеро пассажиров из обеих машин с различными травмами госпитализированы в больницы Актобе, рассказали в ДП Актюбинской области.

 "Водитель LADA Largus ранее был дважды привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Водитель Toyota Estima незадолго до аварии, в этот же день, был привлечен к ответственности за создание аварийной ситуации",  сообщили в полиции.

Ранее на трассе Актобе - Астрахань произошла авария, в которой погибли восемь человек, четверо из них дети. Акимат пообещал оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП.

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