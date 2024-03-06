Подробности жуткой аварии в Актюбинской области: семьям погибших окажет помощь акимат

Авария на трассе "Актобе - Астрахань" унесла жизни восьми человек, четверо из них дети. Аким Актюбинской области выразил соболезнования родным погибших и поручил оказать всестороннюю помощь семьям, передаёт BaigeNews.kz.

Утром на дороге лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Toyota Hilux. Lada загорелась.

В машинах находились 11 человек. Три пациента доставлены в Мугалжарскую районную больницу, от госпитализации они отказались.

"В результате трагедии погибло восемь человек, из них четверо несовершеннолетних детей. В частности, учащиеся четвёртого и шестого классов Шубаршинской средней школы, шестого класса школы ясли-сада и ученик подготовительной группы Кенкиякской средней школы. Все дети были в сопровождении родителей и родственников. Ученики по заявлению законных представителей отсутствовали на занятиях по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья", - приводит слова замглавы Управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова издание "Диапазон".

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров обратился к родным погибших.

"Выражаем соболезнование родственникам погибших в аварии. Водители и пассажиры обязаны соблюдать правила дорожного движения. Правоохранительные органы должны усилить информационно-разъяснительную работу", - сказал Шахаров.

Глава региона поручил ответственным лицам оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП и установить причину происшествия.

По факту ДТП начато досудебное расследование.