Восемь человек пострадали от огромных волн в Калифорнии

Огромные волны обрушились на пляжи Калифорнии. Пострадали восемь человек, затоплены здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

Национальная метеорологическая служба США посоветовала людям держаться подальше от пострадавших районов, не пользоваться водой и обратить внимание на установленные баррикады. Есть также предупреждения не заходить в воду и не пользоваться причалами и пирсами.