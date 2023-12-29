Восемь человек пострадали от огромных волн в Калифорнии
Сегодня, 21:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
93Фото: pxhere.com
Огромные волны обрушились на пляжи Калифорнии. Пострадали восемь человек, затоплены здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.
Национальная метеорологическая служба США посоветовала людям держаться подальше от пострадавших районов, не пользоваться водой и обратить внимание на установленные баррикады. Есть также предупреждения не заходить в воду и не пользоваться причалами и пирсами.
Восемь человек доставлены в больницу.
Волны являются результатом шторма в Тихом океане. Синоптики предупреждают, что такие условия могут сохраниться и в новогодние выходные.
Метеорологическая служба заявила, что в некоторых местах вдоль побережья волны могут достигать 12 метров в высоту.